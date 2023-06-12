Самую высокую башню мира в Дубае окрасили в российский флаг
По случаю празднования Дня России, отмечаемого 12 июня, сверхвысотный небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае окрасили в цвета российского флага. Высота небоскреба составляет 828 метров — это 163 этажа. Его форма напоминает сталагмит.
«Искренне желаем ему (русскому народу — прим. URA.RU) счастья», — написано в сообщении администрации башни в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Башню традиционно подсвечивают во время праздников и других значимых событий.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем России, выложив фото Майдана Незалежности (центральная площадь Киева — прим. URA.RU) с российским флагом. Он подписал, что скоро площадь станет частью российской территории. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с праздником на церемонии вручения государственных наград, передает МК. Он отметил, что этот день утверждает единство многонационального народа.