По случаю празднования Дня России, отмечаемого 12 июня, сверхвысотный небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае окрасили в цвета российского флага. Высота небоскреба составляет 828 метров — это 163 этажа. Его форма напоминает сталагмит.