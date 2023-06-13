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Охлобыстин заявил, что Ефремов хотел пойти добровольцем на СВО, но его не взяли

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый за гибель человека в ДТП в Москве, хотел отправиться добровольцем в зону проведения СВО, но его не взяли, рассказал актёр Иван Охлобыстин.

"Он хотел, его не взяли. Он больной, пожилой человек. С такой трагедией. Уломанный, изломанный. Дай Бог, чтобы он возвратился на сцену… Он действительно хороший человек", — цитирует актера Life.ru.

Михаил Ефремов просит освободить его из колонии

Ранее сообщалось, что Ефремов попросил заменить наказание на принудительные работы. Однако затем актёр передумал.

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