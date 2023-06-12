Путин пошутил над Эрнстом на церемонии вручения госнаград

Президент РФ Владимир Путин беззлобно пошутил над гендиректором Первого канала Константином Эрнстом за бокалом шампанского. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентствам, российский лидер в День России традиционно вручил государственные награды в Кремле. После церемонии награждения Путин побеседовал с лауреатами за бокалом шампанского.

«Деятелям искусства? Не?», - прокомментировал президент отсутствие бокала в руках Эрнста.

Гендиректор ответил: «не» и взял бокал.

«Боится, развяжет его», - пошутил глава государства.

Ранее Путин прокомментировал высказывания Эрнста о том, что кино - не развлечение, его цель заключается в формировании «образа мысли».