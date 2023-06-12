$82.64+0.5589.01+0.97

Июньский снег выпал в якутском городе Удачный

Июньский снег выпал в якутском городе Удачный, сообщает Yakutia.Info.

В Якутии выпал июньский снег
© РИА Новости

«Погодка шепчет», — прокомментировал погоду на опубликованном в соцсетях видео местный житель.

Температура ночью в городе опустилась до +1 градуса, но уже в ближайшие дни потеплеет +20, отмечает портал.

Ранее в Санкт-Петербурге на севере города начался снегопад, местные жители, удивившиеся зимней погоде, сняли видео.

Петербуржцы, не ожидавшие таких погодный сюрпризов, успели снять на видео выпавший снег. В дальнейшем их ролики распространились в местных СМИ и Telegram-каналах.

До этого синоптик Роман Вильфанд рассказал о погоде в РФ в июне. По словам метеоспециалиста, июнь выдастся более дождливым, чем обычно, в таких регионах, как Новгородская, Вологодская, Тверская и Ярославская области.

Также синоптик Татьяна Позднякова подчеркивала, что жары москвичам придется ждать до июля.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители