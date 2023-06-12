В Якутии выпал июньский снег

Июньский снег выпал в якутском городе Удачный, сообщает Yakutia.Info.

«Погодка шепчет», — прокомментировал погоду на опубликованном в соцсетях видео местный житель.

Температура ночью в городе опустилась до +1 градуса, но уже в ближайшие дни потеплеет +20, отмечает портал.

Ранее в Санкт-Петербурге на севере города начался снегопад, местные жители, удивившиеся зимней погоде, сняли видео.

Петербуржцы, не ожидавшие таких погодный сюрпризов, успели снять на видео выпавший снег. В дальнейшем их ролики распространились в местных СМИ и Telegram-каналах.

До этого синоптик Роман Вильфанд рассказал о погоде в РФ в июне. По словам метеоспециалиста, июнь выдастся более дождливым, чем обычно, в таких регионах, как Новгородская, Вологодская, Тверская и Ярославская области.