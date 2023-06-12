Сотрудники МЧС спасли котенка из трубы в Приморье

В Уссурийске Приморского края сотрудники МЧС спасли котенка, оказавшегося в дренажной трубе. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщает «МК» со ссылкой на ведомстве.

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Как рассказали спасатели, к ним обратились жители одного из многоквартирных домов города. Они пожаловались, что из водосточной трубы детского сада доносится писк.

Прибывшие на место сотрудники ведомства обследовали ливневую канализацию, из которой доносилось мяуканье, и обнаружили на стыке двух труб котенка. Животное не могло выбраться из трубы самостоятельно, поскольку ему мешал поток воды.

«При помощи шанцевого инструмента пожарные вскрыли асфальтобетонное покрытие и вызволили напуганного котенка на свободу», — рассказали в МЧС.