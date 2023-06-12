В московском аэропорту задержали сбежавшую от семьи чеченку

В московском аэропорту Внуково задержали жительницу Чечни Селиму Исмаилову, которая пыталась сбежать из семьи из-за домашнего насилия. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кризисной группы СК SOS» (включена Минюстом России в реестр иноагентов).

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По данным канала, девушка регулярно подвергалась побоям отца и планировала уехать в Германию, где жила с 12 до 18 лет. Там она обращалась в Управление по делам молодежи Германии с жалобами на побои в семье, однако из-за давления матери ей пришлось от своих слов отказаться.

Между девушкой и родителями постоянно возникали ссоры, в результате чего в 2021 году отец увез ее в Чечню. По данным организации, отец постоянно избивал дочь и угрожал ее убить. Из Чечни девушка уехала в начале марта 2023 года.