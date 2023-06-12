$82.64+0.5589.01+0.97

Украинский беженец выиграл полмиллиона евро в лотерею в Бельгии

Украинский беженец, проживающий в настоящее время на территории Бельгии, выиграл в лотерею полмиллиона евро. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RTL.

Украинский беженец выиграл полмиллиона евро в лотерею в Бельгии
© Lenta.ru

Как уточняется, денежный приз в размере 500 тысяч евро выиграл молодой человек, который переехал в Бельгию с Украины в прошлом году.

Известно, что победителю от 18 до 24 лет. В настоящее время он живет и работает в Брюсселе. Счастливый билет молодой человек приобрел на заправочной станции за пять евро.

Ранее в июне сообщалось, что житель американского населенного пункта Дандолк, штат Мэриленд, сорвал джекпот в лотерею и чуть не выбросил счастливый билет.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители