Студотряды помогут восстанавливать инфраструктуру Мариуполя

"Немаловажно, что сегодня вы участвуете в развитии молодежи в новых регионах нашей страны - более 1 тыс. молодых людей будет трудоустроено и получит возможность стать частью большой команды. Благодаря вам уже восстановлен мемориальный комплекс "Саур-Могила" в Донецкой Народной Республике, а этим летом будет восстанавливаться инфраструктура города Мариуполя. Вместе с этим медицинские отряды уже на протяжении года участвуют в гуманитарных миссиях РСО и вносят большой вклад, работая в сфере здравоохранения в Луганской Народной Республике", - сказала Голикова в видеоприветствии к открытию 64-го трудового семестра российских студенческих отрядов.