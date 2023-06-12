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В ЕС назвали самые дружелюбные к россиянам страны

Жители Австрии, Болгарии, Венгрии и Италии положительно относятся к россиянам, пишет пресс-служба Европейского совета по международным отношениям (ECFR) со ссылкой на данные проведенного в апреле 2023 года опроса.

В ЕС назвали самые дружелюбные к россиянам страны
© РИА Новости

Согласно результатам опроса, 65% принявших участие в опросе жителей Болгарии считают Россию союзническим государством, полагают, что у сторон складываются партнерские отношения.

На втором месте среди государств, население которых дружелюбно относится к России и россиянам, оказалась Венгрия (39%), на третьем - Австрия (34%), на четвертом - Италия (24%).

Граждане Дании, Польши и Швеции, которые согласились поделиться своим мнением о международной повестке, в целом не воспринимают Россию как партнера и союзника. Положительное отношение к РФ показали соответственно только 7%, 8 и 10% жителей этих стран.

Опрос был проведен в виде онлайн-опроса через Alpha, Datapraxis, Szondaphone, YouGov и другие сервисы в 11 странах-членах Евросоюза.

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В нем приняли участие достигшие 18 лет граждане Австрии, Болгарии, Венгрии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Франции, ФРГ и Швеции.

В частности, в Германии проголосовали 3023 человека, во Франции - 3087. В других странах количество респондентов составило от 1000 до 1525 человек. Общее количество респондентов составило 16 168 человек.

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