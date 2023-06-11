Российской части Черного моря не грозит снижение солености из-за разрушения ГЭС

"Течение все несет в сторону Одессы - Болгарию, Румынию - это главное черноморское течение. [В этом направлении], конечно, повлияет [на соленость], такое огромное количество пресной воды вылилось. На нас это отразиться не должно. Судя по тем течениям, основным черноморским, которые есть, я считаю, что нам, по крайней мере, изменение солености не грозит", - сказала Матасова.