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Российской части Черного моря не грозит снижение солености из-за разрушения ГЭС

Выброс воды в Черное море после инцидента на Каховской ГЭС не повлияет на соленость воды в прибрежных зонах России. Об этом сообщила ТАСС руководитель Новороссийского учебного и научно-исследовательского морского биологического центра, филиала Кубанского государственного университета Ирина Матасова.

Российской части Черного моря не грозит снижение солености из-за разрушения ГЭС
© РИА Новости

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Черном море резко снизилась соленость воды после подрыва Каховской ГЭС.

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"Течение все несет в сторону Одессы - Болгарию, Румынию - это главное черноморское течение. [В этом направлении], конечно, повлияет [на соленость], такое огромное количество пресной воды вылилось. На нас это отразиться не должно. Судя по тем течениям, основным черноморским, которые есть, я считаю, что нам, по крайней мере, изменение солености не грозит", - сказала Матасова.

Она отметила, что будут контролировать ситуацию и делать необходимые заборы проб для замеров солености. В свою очередь старший научный сотрудник отдела аквакультуры и морской фармакологии Института биологии южных морей РАН Александр Субботин уточнил ТАСС, что для северной прибрежной зоны допустимо небольшое снижение солености в весенне-летний период.

"В течение весенне-летнего периода характерны значения солености примерно от 11 до 15 промилле. В этих пределах возможно кратковременное изменение солености (некритичное для прибрежных биоценозов), поскольку оно по объему и продолжительности воздействия сравнимо с сезонным половодьем. Кроме этого, распространение пресных вод из Днепро-Бугского лимана в данный период идет в сторону Одессы", - уточнил собеседник агентства.

Ученый отметил, что также выброс воды после ЧП на Каховской ГЭС не представляет опасности для рыб.

"То, что она (вода - прим. ТАСС) пресная и в таком объеме носит залповый характер, <...> серьезного влияния на прибрежную зону не окажет из-за скорости диффузии, перемешивания этой воды. Рыба, все симбионты на дне или в толще воды, если кратковременно почувствуют [изменения], у них хватит ротационного сопротивления. Поэтому они этого дела фактически не почувствуют, они могут его пережить", - сказал Субботин.

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