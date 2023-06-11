РПН: в херсонской области началась вакцинация от инфекционных заболеваний

Роспотребнадзор: в херсонской области началась вакцинация от инфекционных заболеваний
Вакцинация от инфекционных заболеваний началась в Херсонской области. Об этом в воскресенье сообщил Роспотребнадзор.
«Осуществляется вакцинация населения от инфекционных заболеваний», - сказано в сообщении ведомства.
Также специалисты Роспотребнадзора мониторят состояние окружающей среды в Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС. Пробы воды регулярно отбираются и проверяются на нормативные показатели.
С 7 июня отобрана 91 проба питьевой воды из распределительной сети Херсонской области, воды Северо-Крымского канала и морской воды в Крыму. Сейчас вся вода соответствует нормативам.
Ранее сообщалось, что Всемирный банк проведет оценку повреждений в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС.
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