РПН: в херсонской области началась вакцинация от инфекционных заболеваний

Вакцинация от инфекционных заболеваний началась в Херсонской области. Об этом в воскресенье сообщил Роспотребнадзор.

«Осуществляется вакцинация населения от инфекционных заболеваний», - сказано в сообщении ведомства.

Также специалисты Роспотребнадзора мониторят состояние окружающей среды в Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС. Пробы воды регулярно отбираются и проверяются на нормативные показатели.

С 7 июня отобрана 91 проба питьевой воды из распределительной сети Херсонской области, воды Северо-Крымского канала и морской воды в Крыму. Сейчас вся вода соответствует нормативам.