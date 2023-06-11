$82.64+0.5589.01+0.97

Эксперт назвал причину роста случаев столкновения самолетов с птицами

Стало известно, почему в России на 82% выросло число столкновений самолетов с птицами. Обоснование участившимся инцидентам привел заслуженный пилот РФ Юрий Сытник, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Эксперт назвал причины роста случаев столкновения самолетов с птицами
© РИА Новости

Эксперт заявил, что причин может быть несколько.

Из-за экономии российские аэропорты перестали бороться с птицами. Средства на закупку специального оборудования и воспитание хищных ручных птиц не выделяются.

Также проблему могли вызвать скопления мусора возле аэропортов и цикличный рост популяции птиц.

На 31 мая 2023 года в гражданской авиации зарегистрирован 31 инцидент с птицами, закончившийся повреждением техники. В прошлом году их было 17.

Таковы данные главы Росавиации Александра Нерадько. Он рекомендовал авиакомпаниям провести занятия с пилотами по действиям в «сложной орнитологической обстановке».

Ранее экологи подсчитали, что перенос свалок у аэропортов обойдется в 70 млрд рублей.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители