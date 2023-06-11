Эксперт назвал причины роста случаев столкновения самолетов с птицами

Стало известно, почему в России на 82% выросло число столкновений самолетов с птицами. Обоснование участившимся инцидентам привел заслуженный пилот РФ Юрий Сытник, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Эксперт заявил, что причин может быть несколько.

Из-за экономии российские аэропорты перестали бороться с птицами. Средства на закупку специального оборудования и воспитание хищных ручных птиц не выделяются.

Также проблему могли вызвать скопления мусора возле аэропортов и цикличный рост популяции птиц.

На 31 мая 2023 года в гражданской авиации зарегистрирован 31 инцидент с птицами, закончившийся повреждением техники. В прошлом году их было 17.

Таковы данные главы Росавиации Александра Нерадько. Он рекомендовал авиакомпаниям провести занятия с пилотами по действиям в «сложной орнитологической обстановке».