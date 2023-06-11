Соленость Черного моря резко снизилась после подрыва Каховской ГЭС

В Черном море резко снизилась соленость воды после подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом 11 июня сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на данные штаба ликвидации последствий инцидента в Telegram .

«Специалистами Госэкоинспекции были отобраны пробы морской воды на разных пляжах Одессы и области. По результатам лабораторных исследований выявлена соленность в 2,7-2,9 раза ниже нормы», — сказано в сообщении.

При этом, по данным штаба, в воде зафиксировали превышение нормы взвешенных веществ и железа — в 1,1-1,6 раза и 3,4-9 раза соответственно.

Каховская ГЭС была повреждена и впоследствии разрушена в результате обстрела в ночь на 6 июня. После многочисленных ударов пострадала опора плотины, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды и затопление территорий. Из подтопленных районов Херсонской области эвакуировали более четырех тысяч человек. В Москве случившееся назвали терактом и обвинили в произошедшем Киев. Украинские власти это отрицают и, в свою очередь, обвиняют Москву.