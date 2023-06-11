$82.64+0.5589.01+0.97

Безвизовые групповые турпоездки между Россией и Китаем могут начаться в июле

Безвизовые групповые турпоездки между Россией и Китаем могут возобновиться в июле 2023 года. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, передает ТАСС.

Назван срок начала безвизовых групповых турпоездк между Россией и Китаем
© ТАСС

Он пояснил, что МИД России уже отправил китайцам свой перечень уполномоченных туроператоров. Теперь в Москве ждут аналогичный перечень от китайской стороны.

«Рассчитываем, что мы ими обменяемся и с Китаем запустим [туристические поездки] в июле», - сказал Решетников на туристическом форуме «Путешествуй!».

Министр добавил, что Россия планирует возобновить групповой безвизовый туробмен и с Ираном. Иранская сторона уже прислала свой список туроператоров. Сейчас проходят «последние бюрократические этапы».

Ранее Китай и Казахстан заключили межправительственное соглашение о безвизовых поездках в ходе переговоров глав государств в КНР.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители