Назван срок начала безвизовых групповых турпоездк между Россией и Китаем

Безвизовые групповые турпоездки между Россией и Китаем могут возобновиться в июле 2023 года. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, передает ТАСС.

Он пояснил, что МИД России уже отправил китайцам свой перечень уполномоченных туроператоров. Теперь в Москве ждут аналогичный перечень от китайской стороны.

«Рассчитываем, что мы ими обменяемся и с Китаем запустим [туристические поездки] в июле», - сказал Решетников на туристическом форуме «Путешествуй!».

Министр добавил, что Россия планирует возобновить групповой безвизовый туробмен и с Ираном. Иранская сторона уже прислала свой список туроператоров. Сейчас проходят «последние бюрократические этапы».