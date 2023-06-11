$82.64+0.5589.01+0.97

ТАСС: радиационный фон ЗАЭС в норме после разрушения Каховской ГЭС

Запорожская атомная электростанция после разрушения Каховской ГЭС сейчас функционирует в автономном режиме, при этом радиационный фон остается в норме. Об этом ТАСС заявили службы технического надзора.

Службы технического надзора оценили ситуацию с радиационным фоном на Запорожской АЭС
© Газета.Ru

"В настоящее время Запорожская АЭС функционирует в автономном режиме, то есть в режиме самообеспечения. Радиационный фон в норме", - добавил собеседник агентства.

Другие подробности по ситуации и обстановке на ЗАЭС после ЧП с Каховской станцией пока не приведены. В ночь на 6 июня в Херсонской области оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки.

Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой. Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. В Херсонской области из-за затопления 7 июня был введен режим чрезвычайной ситуации Подробнее читайте в материале "Газеты.Ru".

Ранее администрация Новой Каховки сообщали, что украинские военные обстреляли пункты в зоне затопления в Херсонской области.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители