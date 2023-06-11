Службы технического надзора оценили ситуацию с радиационным фоном на Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция после разрушения Каховской ГЭС сейчас функционирует в автономном режиме, при этом радиационный фон остается в норме. Об этом ТАСС заявили службы технического надзора.

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"В настоящее время Запорожская АЭС функционирует в автономном режиме, то есть в режиме самообеспечения. Радиационный фон в норме", - добавил собеседник агентства.

Другие подробности по ситуации и обстановке на ЗАЭС после ЧП с Каховской станцией пока не приведены. В ночь на 6 июня в Херсонской области оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки.

Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой. Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. В Херсонской области из-за затопления 7 июня был введен режим чрезвычайной ситуации Подробнее читайте в материале "Газеты.Ru".