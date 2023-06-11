$82.64+0.5589.01+0.97

Дочь распылившей перцовый баллончик в Мариинском театре женщины поместили в приют

Дочь женщины, распылившей перцовый баллончик на балете «Лебединое озеро» в Петербурге, отправили в приют. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Дочь распылившей перцовый баллончик в Мариинском театре женщины поместили в приют
© РИА Новости

«17-летняя девушка находится в социальном приюте», - сказал собеседник.

По его словам, мать девушки была задержана в административном порядке.

Инцидент произошел накануне, 10 июня в Мариинском театре. Мать и дочь снимали артистов балета на камеру мобильников, несмотря на запрет, действующий в театре.

Зрительницам сделали замечание, но они продолжили съемку. Во время конфликта мать достала перцовый баллончик и распылила его в зале. Из-за этого зрителей пришлось вывести из здания, а в зале включить вентиляцию.

При этом, как отмечает источник, «даже балерины успели надышаться едким газом».

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители