Дочь распылившей перцовый баллончик в Мариинском театре женщины поместили в приют

Дочь женщины, распылившей перцовый баллончик на балете «Лебединое озеро» в Петербурге, отправили в приют. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

«17-летняя девушка находится в социальном приюте», - сказал собеседник.

По его словам, мать девушки была задержана в административном порядке.

Инцидент произошел накануне, 10 июня в Мариинском театре. Мать и дочь снимали артистов балета на камеру мобильников, несмотря на запрет, действующий в театре.

Зрительницам сделали замечание, но они продолжили съемку. Во время конфликта мать достала перцовый баллончик и распылила его в зале. Из-за этого зрителей пришлось вывести из здания, а в зале включить вентиляцию.