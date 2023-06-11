Эксперты провели отбор проб питьевой воды в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС

Эксперты лабораторных подразделений отобрали более 40 проб воды в Херсонской области, где произошел прорыв Каховской ГЭС и подтопление территорий, сообщает ТАСС со ссылкой на службы по контролю за эпидситуацией.
По результатам анализа образцов, специалисты сделали вывод о том, что санитарно-химические показатели воды в Херсонской области соответствуют норме.
Как заявил собеседник агентства, в Херсонской области ведется непрерывный санитарно-эпидемиологический мониторинг окружающей среды. Он уточнил, что специалисты также исследуют пробы морской воды и Северо-Крымского канала.
Ранее заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс заявил, что после прорыва Каховской ГЭС около 700 тыс. человек оказались лишены доступа к питьевой воде. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо также заявлял, что жители региона начали получать прививки от инфекционных заболеваний после ЧП на Каховской гидроэлектростанции. Разрушение верхней части Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня, из-за чего произошел нерегулируемый сброс воды и затопило несколько населенных пунктов.