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Назван лучший способ согреть воду в период отключения горячей воды

Лучший способ согреть воду в период отключения горячей воды в беседе с радио Sputnik назвал руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев.

Назван лучший способ согреть воду в период отключения горячей воды
© Мослента

В период отключения горячего водоснабжения эксперт посоветовал пользоваться накопительным электрическим котлом. По его словам, семье из трех человек будет достаточно 100-150 литров воды для принятия душа и мытья посуды.

Победоносцев подчеркнул, что установкой такого оборудования должны заниматься исключительно специалисты, так как при неправильном подключении есть риск возникновения короткого замыкания.

Специалист также добавил, что если греть воду в электрочайнике, то подключать к розетке его нужно только на кухне. Если же включить чайник в ванной, также возрастает риск получить удар током из-за большой влажности воздуха.

Ранее стало известно, что в столице горячую воду начали отключать с 15 мая.

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