Появились подробности о состоянии госпитализированного Стаса Пьехи

Стас Пьеха, попавший сегодня ночью в одну из московских клиник из-за проблем с сердцем, вышел на связь со своими подписчиками в социальной сети. Он написал, что попал в больницу из-за того, что его кардиограмма показалась опасной бригаде скорой помощи, - рассказывает moslenta.ru.