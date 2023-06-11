Появились подробности о состоянии госпитализированного Стаса Пьехи
Стас Пьеха, попавший сегодня ночью в одну из московских клиник из-за проблем с сердцем, вышел на связь со своими подписчиками в социальной сети. Он написал, что попал в больницу из-за того, что его кардиограмма показалась опасной бригаде скорой помощи, - рассказывает moslenta.ru.
Артисту срочно провели полный набор сердечных исследований. Пока Пьеха остается в Боткинской больнице под наблюдением докторов.
«Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность», — написал Стас.
Врачи Боткинской больницы предотвратили у певца Стаса Пьехи развитие инфаркта, сделав артисту экстренную операцию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники.
Рамблер: главные новости