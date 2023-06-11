Стало известно местонахождение покинувшего страну комика Белого

«Где-то, наверное, с января-февраля мы перебрались в Анталию. Сейчас у меня начался мой европейский опыт в жизни моей семьи. Мы решили, что попробуем пожить в Европе, посмотрим, что это такое. Конкретно — в Испании. У меня смешанные чувства. Я в целом не строил иллюзий, что это будет что-то классное, веселое и так далее», - объяснил артист.