Стало известно местонахождение покинувшего страну комика Белого
Руслан Белый, известный по работе в Comedy Club и Stand Up на ТНТ, уехал из России несколько месяцев назад. Сначала он обосновался в Турции.
«Где-то, наверное, с января-февраля мы перебрались в Анталию. Сейчас у меня начался мой европейский опыт в жизни моей семьи. Мы решили, что попробуем пожить в Европе, посмотрим, что это такое. Конкретно — в Испании. У меня смешанные чувства. Я в целом не строил иллюзий, что это будет что-то классное, веселое и так далее», - объяснил артист.
Главной проблемой Руслан назвал незнание языка – по его словам, иностранные языки ему даются с огромным трудом.
Основной причиной переезда в Испанию Руслан обозначил перспективы для ребенка. Об этом сообщает СтарХит.
«Наверное, будет классно, если ребенок будет начинать свою жизнь в европейской стране. Нам показалось, что турецкий язык применим только к Турции. Нам показалось, что испанский в этом ключе более массовый», - резюмировал он.
Ранее общественники движения «Ветераны России» сообщили телеканалу RT, что они направили обращение в Генпрокуратуру и СК с просьбой привлечь комика Руслана Белого к ответственности за дискредитацию российской армии и «публичные призывы к экстремизму».