Эвакуированные из Белгородской области начали получать выплаты

Почти 19 тысяч человек, эвакуированных из приграничных районов Белгородской области, получили единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что средства перечислят всем нуждающимся, однако это не будет одномоментно.

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На сегодняшнее утро уже почти 19 тысяч человек получили единоразовые выплаты в 10 тысяч рублей. Еще раз хотел обратиться к тем, кто ждет, что это будет одномоментно, — к сожалению, сейчас это невозможно. Выверяем базы, стараемся максимально быстро выполнить эту работу, — написал Гладков.

Он добавил, что сейчас поступает множество вопросов о выплатах, ответы на которые можно получить в администрациях районов и в соцзащите. Гладков подчеркнул, что власти региона постараются максимально быстро произвести выплаты тем, кто особенно нуждается в них.

Пособие автоматически начисляется на каждого члена семьи, кто имеет право на него, на основании данных в базах Министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области. Заявки на единовременные выплаты формировались с 9 июня.