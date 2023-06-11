Комик Руслан Белый рассказал о переезде в европейскую страну

Российский комик и юморист, экс-участник Comedy Club Руслан Белый перебрался с семьей за границу, после того, как его выступления начали запрещать. Юморист сначала нашел новый дом в Анталии, однако семья снова на чемоданах.

Как рассказал Белый, теперь они решили пожить в Европе, выбрав для этого Испанию.

— Я в целом не строил иллюзий, что это будет что-то классное, веселое и так далее, — поделился он.

По словам комика, переезды это всегда сложно, особенно когда не знаешь языка страны, в которую приехал.

— Я максимум могу что-то заказать в кафе. Надо было выучить один язык, теперь добавляется вторая задача, — признался Руслан.

Говоря о переезде из Турции, юморист также объяснил выбор языковым барьером, заявив, что турецкий язык применим к Турции, а для ребенка полезнее будет начать жизнь в Европе, пишет StarHit.