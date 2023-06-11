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«Я в целом не строил иллюзий»: комик Руслан Белый рассказал о переезде в европейскую страну

Российский комик и юморист, экс-участник Comedy Club Руслан Белый перебрался с семьей за границу, после того, как его выступления начали запрещать. Юморист сначала нашел новый дом в Анталии, однако семья снова на чемоданах.

Комик Руслан Белый рассказал о переезде в европейскую страну
© Вечерняя Москва

Как рассказал Белый, теперь они решили пожить в Европе, выбрав для этого Испанию.

— Я в целом не строил иллюзий, что это будет что-то классное, веселое и так далее, — поделился он.

По словам комика, переезды это всегда сложно, особенно когда не знаешь языка страны, в которую приехал.

— Я максимум могу что-то заказать в кафе. Надо было выучить один язык, теперь добавляется вторая задача, — признался Руслан.

Говоря о переезде из Турции, юморист также объяснил выбор языковым барьером, заявив, что турецкий язык применим к Турции, а для ребенка полезнее будет начать жизнь в Европе, пишет StarHit.

Недавно стало известно, что бывшая солистка группы «Фабрика» Саша Савельева с супругом Кириллом Сафоновым и сыном все чаще проводят время в Израиле. По сообщениям СМИ, у Сафонова уже давно есть недвижимость в этой стране.

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