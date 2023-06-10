Эксперт рассказал, как правильно отгородиться от соседей

Дачникам не следует отгораживаться от соседей глухим забором, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. Об этом пишет портал News.ru.

Чаплин пояснил, что в каждом субъекте РФ действуют местные нормы, регулирующие высоту ограждений. В частности, в Подмосковье высота забора не должна превышать 1,8 м.

Депутат отметил, что есть и общие правила. Согласно им, во всех регионах запрещается ставить глухие заборы между участками.

Устанавливать ограждения необходимо в строгом соответствии с кадастровыми данными, таким образом, чтобы забор не заходил на соседний участок, уточнил Чаплин