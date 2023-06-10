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Эксперт рассказал, как правильно отгородиться от соседей

Дачникам не следует отгораживаться от соседей глухим забором, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. Об этом пишет портал News.ru.

Эксперт рассказал, как правильно отгородиться от соседей
© РИА Новости

Чаплин пояснил, что в каждом субъекте РФ действуют местные нормы, регулирующие высоту ограждений. В частности, в Подмосковье высота забора не должна превышать 1,8 м.

Депутат отметил, что есть и общие правила. Согласно им, во всех регионах запрещается ставить глухие заборы между участками.

Устанавливать ограждения необходимо в строгом соответствии с кадастровыми данными, таким образом, чтобы забор не заходил на соседний участок, уточнил Чаплин

По его словам, дачникам необходимо выбирать материал для ограждений с учетом соответствующих требований. Так, деревянный забор, добавил он, запрещается устанавливать ближе 15 м от деревянного дома.

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