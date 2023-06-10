Эксперт рассказал, как правильно отгородиться от соседей
Дачникам не следует отгораживаться от соседей глухим забором, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. Об этом пишет портал News.ru.
Чаплин пояснил, что в каждом субъекте РФ действуют местные нормы, регулирующие высоту ограждений. В частности, в Подмосковье высота забора не должна превышать 1,8 м.
Депутат отметил, что есть и общие правила. Согласно им, во всех регионах запрещается ставить глухие заборы между участками.
Устанавливать ограждения необходимо в строгом соответствии с кадастровыми данными, таким образом, чтобы забор не заходил на соседний участок, уточнил Чаплин
По его словам, дачникам необходимо выбирать материал для ограждений с учетом соответствующих требований. Так, деревянный забор, добавил он, запрещается устанавливать ближе 15 м от деревянного дома.