Помилованная Сапега улетела из России
Андрей Сапега, отец бывшей политзаключенной Софьи Сапеги, рассказал, что вместе с дочерью улетел в Таиланд. Об этом пишет портал PrimaMedia.
Мужчина уточнил, что в настоящее время находится с семьей в Пхукете. Он добавил, что планирует вернуться в Россию этим летом.
Конкретную дату возвращения Сапега не назвал.
По его словам, Софья не сообщает о своих дальнейших планах. Вместе с тем, после освобождения она неоднократно заявляла о том, что хочет быть полезной обществу, постарается не повторять свои ошибки.
Ранее сообщалось, что в начале июня глава Белоруссии Александр Лукашенко помиловал россиянку, приговоренную в республике к шести годам колонии за разжигание социальной ненависти и разглашение персональных данных белорусских силовиков.
Российские официальные лица положительно отреагировали на решение белорусского лидера. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что оно целиком и полностью идет в унисон с характером отношений между Москвой и Минском.