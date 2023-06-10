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Помилованная Сапега улетела из России

Андрей Сапега, отец бывшей политзаключенной Софьи Сапеги, рассказал, что вместе с дочерью улетел в Таиланд. Об этом пишет портал PrimaMedia.

Мужчина уточнил, что в настоящее время находится с семьей в Пхукете. Он добавил, что планирует вернуться в Россию этим летом.

Конкретную дату возвращения Сапега не назвал.

По его словам, Софья не сообщает о своих дальнейших планах. Вместе с тем, после освобождения она неоднократно заявляла о том, что хочет быть полезной обществу, постарается не повторять свои ошибки.

Лукашенко помиловал россиянку Сапегу

Ранее сообщалось, что в начале июня глава Белоруссии Александр Лукашенко помиловал россиянку, приговоренную в республике к шести годам колонии за разжигание социальной ненависти и разглашение персональных данных белорусских силовиков.

Российские официальные лица положительно отреагировали на решение белорусского лидера. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что оно целиком и полностью идет в унисон с характером отношений между Москвой и Минском.

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