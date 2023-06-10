Россиянам рассказали, как избежать встречи с акулой
Туристам следует соблюдать меры предосторожности в тех районах, где могут плавать акулы, рассказал научный сотрудник РАН Сапожников. Об этом пишет РБК.
Сапожников пояснил, что опасно заплывать далеко от берега, купаться в мутной воде в бухтах, где могут находиться тигровые и другие крупные акулы.
Встречей с хищными рыбами чревато также плавание рядом с канализационными стоками, добавил ученый.
Эксперт отметил, что соблюдать осторожность необходимо и при нахождении на небольших судах: катерах, моторных лодках, малых яхтах.
В частности, не следует потрошить рыбу прямо на судне и смывать при этом кровь в воду. В том же случае, если рыбак все же выпотрошил трофей и выбросил за борт потроха, остатки мяса, желательно избегать купания возле судна, подчеркнул Сапожников.
По мнению эксперта, при встрече с акулами возможно применение подводных шокеров, а также свистков из пилотских спаснаборов.
Лучшая защита от акул, констатировал Сапожников, это правильный выбор места для купания. Плавать оптимально там, где есть спасательные вышки, защитные сетки, буйковые ограждения, резюмировал ученый.