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Россиянам рассказали, как избежать встречи с акулой

Туристам следует соблюдать меры предосторожности в тех районах, где могут плавать акулы, рассказал научный сотрудник РАН Сапожников. Об этом пишет РБК.

Россиянам рассказали, как избежать встречи с акулой
© globallookpress.com

Сапожников пояснил, что опасно заплывать далеко от берега, купаться в мутной воде в бухтах, где могут находиться тигровые и другие крупные акулы.

Встречей с хищными рыбами чревато также плавание рядом с канализационными стоками, добавил ученый.

Эксперт отметил, что соблюдать осторожность необходимо и при нахождении на небольших судах: катерах, моторных лодках, малых яхтах.

В частности, не следует потрошить рыбу прямо на судне и смывать при этом кровь в воду. В том же случае, если рыбак все же выпотрошил трофей и выбросил за борт потроха, остатки мяса, желательно избегать купания возле судна, подчеркнул Сапожников.

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По мнению эксперта, при встрече с акулами возможно применение подводных шокеров, а также свистков из пилотских спаснаборов.

Лучшая защита от акул, констатировал Сапожников, это правильный выбор места для купания. Плавать оптимально там, где есть спасательные вышки, защитные сетки, буйковые ограждения, резюмировал ученый.

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