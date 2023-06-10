Что происходит с ценами на отдых в Турции и какие деньги лучше с собой брать

Отдых в Турции станет дороже для россиян из-за роста курса лиры к иностранной валюте. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, когда выгоднее ехать в Турцию и какую валюту брать с собой.

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Что происходит с ценами

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По его словам, цена на отдых в Турции в большей степени зависит не от курса валют, а от спроса.

— Ценообразование в туризме полностью динамическое. Оно зависит от спроса, если он высокий, то туроператоры увеличивают цены. Это делают даже вручную директора агентств, вне зависимости от спецпредложений отелей, — объяснил эксперт.

Тем не менее у туроператоров есть контракты с отелями, в которых четко прописана сумма оплаты за номерной фонд. Она ниже, чем у потребителя, рассказал Мельник. Таким образом агентства покупают их оптом, а продают с наценкой.

Специалист заверил, что рост лиры по отношению к рублю никак не повлияет на стоимость пакетных туров в Турцию для россиян.

— Важно знать, что туроператор платит отелю не в лирах, а в евро. Сейчас турецкая лира сильно просела к иностранной валюте. Однако отели получают итоговую сумму больше, чем они закладывали, так как они меняют евро на турецкую валюту. Поэтому изменения курса лиры к доллару и евро никак не отразятся на ценообразовании для российских туристов при покупке пакетного тура у туроператора, — пояснил Мельник.

Какую валюту брать в Турцию

На данный момент россиянам выгоднее ехать на отдых в Турцию с иностранной валютой и обменять ее там на лиры. Также удобно покупать турецкие деньги в нашей стране, потому что установлен хороший курс, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Если покупать лиру в России и не потратить ее полностью в Турции, потом будет невыгодно менять ее на российский рубль. Я советую определить точную сумму, которую вы планируете потратить на отдыхе, половину взять в долларах или евро, а другую часть — в турецкой валюте, — порекомендовал Мельник.

Эксперт по туризму напомнил, что с 2 марта 2022 года действует указ о запрете вывоза наличной валюты свыше десяти тысяч долларов или евро. А вот на банковской карте может быть любая сумма.

— Соответственно, больше этой суммы вывести за пределы нашей страны в наличном эквиваленте невозможно, даже если денежные средства будут задекларированы. Туристы могут оформить карту международной платежной системы UnionPay, на которой может быть любая денежная сумма, — рассказал специалист.