Что происходит с ценами на отдых в Турции и какие деньги лучше с собой брать
Отдых в Турции станет дороже для россиян из-за роста курса лиры к иностранной валюте. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, когда выгоднее ехать в Турцию и какую валюту брать с собой.
Что происходит с ценами
По его словам, цена на отдых в Турции в большей степени зависит не от курса валют, а от спроса.
— Ценообразование в туризме полностью динамическое. Оно зависит от спроса, если он высокий, то туроператоры увеличивают цены. Это делают даже вручную директора агентств, вне зависимости от спецпредложений отелей, — объяснил эксперт.
Тем не менее у туроператоров есть контракты с отелями, в которых четко прописана сумма оплаты за номерной фонд. Она ниже, чем у потребителя, рассказал Мельник. Таким образом агентства покупают их оптом, а продают с наценкой.
Специалист заверил, что рост лиры по отношению к рублю никак не повлияет на стоимость пакетных туров в Турцию для россиян.
— Важно знать, что туроператор платит отелю не в лирах, а в евро. Сейчас турецкая лира сильно просела к иностранной валюте. Однако отели получают итоговую сумму больше, чем они закладывали, так как они меняют евро на турецкую валюту. Поэтому изменения курса лиры к доллару и евро никак не отразятся на ценообразовании для российских туристов при покупке пакетного тура у туроператора, — пояснил Мельник.
Какую валюту брать в Турцию
На данный момент россиянам выгоднее ехать на отдых в Турцию с иностранной валютой и обменять ее там на лиры. Также удобно покупать турецкие деньги в нашей стране, потому что установлен хороший курс, подчеркнул собеседник «ВМ».
— Если покупать лиру в России и не потратить ее полностью в Турции, потом будет невыгодно менять ее на российский рубль. Я советую определить точную сумму, которую вы планируете потратить на отдыхе, половину взять в долларах или евро, а другую часть — в турецкой валюте, — порекомендовал Мельник.
Эксперт по туризму напомнил, что с 2 марта 2022 года действует указ о запрете вывоза наличной валюты свыше десяти тысяч долларов или евро. А вот на банковской карте может быть любая сумма.
— Соответственно, больше этой суммы вывести за пределы нашей страны в наличном эквиваленте невозможно, даже если денежные средства будут задекларированы. Туристы могут оформить карту международной платежной системы UnionPay, на которой может быть любая денежная сумма, — рассказал специалист.
Кроме того, на данный момент в некоторых турецких отелях и магазинах принимают российские банковские карты Visa и Mastercard. Однако платежной системой «Мир» расплатиться не получится, предупредил Мельник.