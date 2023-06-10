Почему россияне отказываются от ремонта под ключ

Россияне активно занялись ремонтом. Спрос на такие материалы и услуги заметно вырос по сравнению с прошлым годом. При этом более популярным стал заказ отдельных видов работ, а не отделки "под ключ".

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Спрос на услуги из категории "ремонт и строительство" весной нынешнего года вырос на 37%, подсчитали аналитики портала YouDo.com. В топе такие услуги как "отделочные работы", "плиточные работы", "окна, остекление, балконы", "строительно-монтажные работы", "ремонт под ключ".

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Спрос на услуги ремонта и отделки вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на строительные работы - на 32%, сообщает портал "Авито Услуги".

Спрос на услуги по установке натяжных потолков увеличился на на 92%, на плиточников, как и на специалистов по полам и напольным покрытиям - на 70%. Подрядчиков по изоляции и утеплению помещений - на 130%. По всей стране возросла востребованность мастеров по монтажу систем вентиляции: специалистов этого профиля стали искать в два раза чаще.

Также отмечается рост спроса на такие услуги как проектирование и составление смет (+80%), кладочные (+78%), фундаментные (+61%) и изыскательные работы (+54%).

Примечательно, что подкатегория "ремонт под ключ" в 2023 году замыкает пятерку топ-услуг, хотя в прошлом году была на третьем по популярности месте, отмечают аналитики YouDo.com.

Меняется подход к ремонту - россияне в большей степени стали отдавать предпочтение поэтапному ремонту и чаще заказывают отдельные работы вместо ремонта "под ключ", подтверждают эту тенденцию эксперты "Авито Услуг". Динамика роста спроса на отделочные работы значительно опережает показатели в категории услуг по ремонту квартир "под ключ": спрос на отделочные работы вырос на 69% в показателях год к году, на услуги ремонта "под ключ" динамика спроса составила почти в три раза меньше (+24%). "Это подтверждают и отзывы исполнителей, которые отмечают, что все больше клиентов заинтересованы в ремонте отдельных комнат", - объясняет руководитель категории "Ремонт и строительство" портала "Авито Услуги" Светлана Филимонова. Такой подход становится более выгодным вариантом, поясняет она: владелец может покупать материалы и финансировать ремонт поэтапно, что дает большую гибкость в планировании бюджета.

Средняя стоимость услуг категории "ремонт и строительство", по данным YouDo.com, этой весной года составила 18 984 рублей, что на 17% выше, чем годом ранее.

Параллельно повысился спрос на отделочные материалы, строительное оборудование и металлопрокат. По данным аналитиков ВсеИнструменты.ру, в мае продажи стройматериалов в целом по России выросли на 103%. Наиболее высокий спрос отмечается в Перми (+180%), Краснодаре (+159%), Екатеринбурге (+156%), Самаре (+147%) и Омске (+139%).

Спрос на отделочные материалы повысился на 127%. Города-лидеры - Ростов-на-Дону (+184%), Пермь (+183%), Воронеж (+174%), Нижний Новгород (+174%) и Екатеринбург (+162%). В топ покупаемых отделочных материалов вошли различные краски, эмаль, ламинат, плинтусы, карнизы и грунт.

На 103% подскочили продажи строительного оборудования, в топе - бетоносмесители, стяжные ремни, строительные тазы, стяжки, кадки и кронштейны. Жители Новосибирска увеличили покупки таких товаров на 267%, Омска - на 257%, Ростова-на-Дону - на 219%, Екатеринбурга - на 214% и Челябинска - на 164%.

Кроме того, россияне стали больше покупать лакокрасочных материалов (+86%). В Краснодаре спрос увеличился на 152%, в Челябинске - на 123%, в Казани - на 103%, в Екатеринбурге - на 101%, а в Воронеже таких материалов стали покупать больше на 90%.

Зашкаливает рост спроса на напольные покрытия. В целом по стране - рост на 349%. В Москве спрос вырос на 298%, в Санкт-Петербурге - на 284%.

Несколько скромнее всплеск спроса на обои. В целом по России он вырос на 22%. Но, например, в Нижнем Новгороде их стали покупать чаще на 243%.

Самый большой спрос на все категории стройматериалов был отмечен в апреле. Пиломатериалы в наибольших объёмах покупали в марте и феврале, обои - в феврале, добавляют аналитики ВсеИнструменты.ру.

Годом ранее такой активности среди россиян не отмечалось, сообщает пресс-служба портала. Напротив, тогда 45% опрошенных рассказали, что им пришлось приостановить все работы.