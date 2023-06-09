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Телеведущая Марина Ким заявила о полном затоплении поселка Корсунка под Новой Каховкой

Поселок Корсунка под Новой Каховкой в Херсонской области был полностью затоплен, рассказала в своем Telegram-канале телеведущая и журналистка Марина Ким. Она уточнила, что в воде находятся и основная часть, и дачная.

Марина Ким рассказала об эвакуации жителей затопленного поселка под Новой Каховкой
© Газета.Ru

«Он находится прямо напротив правого берега. Километр Днепра — и уже укропы. Плыть у них, как на ладони, неприятно и небезопасно. Но надо — чтобы спасать людей. Вместе с группой МЧС мы обошли весь поселок. По крыши вода, на парниках висят дизель-генераторы, мебель и даже мертвые животные, которых унесло течением», — написала Ким.

По словам журналистки, люди были эвакуированы. При этом она отметила, что жители сложно на это соглашались, так как не верили, пока вода не доходила до крыши.

«На весь поселок с людьми буквально 3-4 дома. Это фантастика просто. Побывали в одном таком обитаемом доме-острове. Люди 3 дня живут на 4-м этаже, не выходя из него. Вокруг вода, и ни души», — добавила Ким.

При этом телеведущая уточнила, что сам поселок полностью слился с Днепром.

«Считайте, этот обитаемый дом — один на весь Днепр. Объединились 2 семьи. Не смогли увезти лежачую бабушку. И остались. Бабушка первую ночь, когда поднималась вода, провела в лодке, так как нельзя было ее транспортировать. Мы подоспели как раз к обеду. Привезли людям еду и лекарства — спасибо МЧС,» — заявила она.

Напомним, в ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой. Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

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