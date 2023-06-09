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Жителей ЦФО предупредили о похолодании и заморозках

В ряде регионов Центрального федерального округа 10-12 июня ожидаются похолодание и заморозки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные гидрометцентры.

В ряд регионов России придут похолодание и заморозки
© РИА Новости

Речь идет о Тверской, Ивановской, Костромской, Ярославской, Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Брянской, Владимирской, Калужской, Рязанской и Смоленской областях.

«По территории Тверской области проходит холодный фронт. Ночью 11 и 12 июня в отдельных районах прогнозируются заморозки от нуля до минус двух градусов, но в среднем по региону ночная температура будет сохраняться в пределах от нуля до плюс пяти градусов», — сказала начальник Гидрометцентра по региону Татьяна Зимина.

По ее словам, самым холодным днем станет 10 июня, когда температура воздуха составит плюс 13-18 градусов. Затем столбик термометра начнет расти. В Ивановской, Костромской и Ярославской областях ожидается от минус двух до нуля в ночные и утренние часы 10-12 июня, в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Тульской областях — 8-11 градусов, а в Брянской, Владимировской, Калужской, Рязанской и Смоленской областях — 4-6 градусов. Также в части регионов прогнозируются дожди.

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