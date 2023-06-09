Историк увидел опасность для науки в передаче скифского золота Киеву

«Эта ситуация вызывает обеспокоенность, потому что для крымских музеев это будет большой потерей и большой проблемой, как эти материалы будут существовать. Это крайне сложно для археологической науки, когда материалы из одного памятника оказываются раздроблены по нескольким музеям», — сказал он.