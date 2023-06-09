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Историк Володин заявил об опасности раздробления скифского золота из-за передачи Киеву

Передача скифского золота Украине вызывает обеспокоенность у археологического сообщества, поскольку оно окажется раздробленным на части, что создаст проблемы в будущих научных исследованиях. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал эксперт Российского исторического общества Семен Володин.

Историк увидел опасность для науки в передаче скифского золота Киеву
© РИА Новости

«Эта ситуация вызывает обеспокоенность, потому что для крымских музеев это будет большой потерей и большой проблемой, как эти материалы будут существовать. Это крайне сложно для археологической науки, когда материалы из одного памятника оказываются раздроблены по нескольким музеям», — сказал он.

Володин отметил, что обычно приоритет отдается местным музеям, которые находятся ближе к территории, где были обнаружены предметы, поскольку в случае раздробления коллекции через время возникает «жуткая путаница, забывается, где и что лежит, что становится большой проблемой для научного исследования».

Ранее Верховный суд Нидерландов постановил передать скифское золото Украине. Данное решение не подлежит обжалованию.

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