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Россиян предупредили о наступлении феноменального природного явления

Стало известно о начале феноменального природного явления под названием Эль-Ниньо, которое, согласно прогнозам, сопровождается рекордным повышением температуры воздуха на планете. Об этом пишет газета Газета «Коммерсант» со ссылкой на сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Россиян предупредили о наступлении феноменального природного явления
© Lenta.ru

Ученые подтвердили, что опасное явление, о котором на протяжении последних месяцев предупреждали эксперты со всего мира, уже началось. Природный феномен Эль-Ниньо, сопровождающийся резким ростом температуры на поверхности воды в Мировом океане, опасен тем, что 2024 год может стать самым жарким за последние десятилетия. До этого рекордные температурные показатели были установлены в 2016-м.

Эль-Ниньо серьезно изменит погодные условиях в разных точках планеты. Например, он может принести засуху в Австралию, обрушить дожди и снег на США, ослабить муссонный климат в Индии.

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