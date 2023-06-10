Россиян предупредили о наступлении феноменального природного явления

Стало известно о начале феноменального природного явления под названием Эль-Ниньо, которое, согласно прогнозам, сопровождается рекордным повышением температуры воздуха на планете. Об этом пишет газета Газета «Коммерсант» со ссылкой на сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Ученые подтвердили, что опасное явление, о котором на протяжении последних месяцев предупреждали эксперты со всего мира, уже началось. Природный феномен Эль-Ниньо, сопровождающийся резким ростом температуры на поверхности воды в Мировом океане, опасен тем, что 2024 год может стать самым жарким за последние десятилетия. До этого рекордные температурные показатели были установлены в 2016-м.