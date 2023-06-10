В РПЦ отреагировали на запрет въезжать в Эстонию патриарху Кириллу

РПЦ: запрет на въезд в Эстонию патриарху — это плевок в душу православным
Советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов назвал плевком в душу православных жителей Эстонии решение властей этой страны о запрете патриарху Кириллу её посещать.
Об этом информирует РИА Новости.
«Для Эстонии это позорное решение останется чёрным пятном на репутации», — сказал Балашов.
По его словам, «надменная дискриминация «второсортного» русскоязычного элемента» давно уже стала характерной постыдной приметой эстонских властей.
Ранее МИД Эстонии запретил въезд в страну 58 россиянам, в том числе патриарху Кириллу.
В апреле Чехия ввела санкции в отношении патриарха Кирилла.
В прошлом году власти Литвы запретили патриарху Кириллу въезд в республику.