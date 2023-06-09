Картинки и гифки в рабочих чатах раздражают четверть россиян

Почти четверть россиян признались, что их раздражают сообщения не по делу в рабочих чатах, в том числе картинки и гифки. Об этом говорится в опросе сервиса по поиску работы SuperJob.

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Так, сообщения с открытками и приветствиями вызывают раздражение у 22% опрошенных. Еще 8% признались, что их нервирует сам факт наличия рабочего чата. У 7% респондентов вызывают негодование сообщения в нерабочее время.

Глупые вопросы и некомпетентность в деловых переписках раздражают 6% опрошенных, еще столько же недовольны сообщениями без конкретной темы. Ошибки и неграмотность возмущают 4%, а повторяющаяся информация и одни и те же вопросы нервируют 3% респондентов. А вот 21% сотрудников ничего не раздражает в деловых переписках.