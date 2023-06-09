Эксперт рассказала о важности изучения семейных ценностей в школах

Сейчас объективно очень нужно в том или ином виде ввести в школах предмет, связанный с тем, как учить детей быть семьей. По поводу его названия еще нужно будет подумать, но с точки зрения содержания он нужен. Проведя мониторинг ценностных ориентиров, мы увидели, что, к сожалению, ни у многих мальчиков, ни у многих девочек нет желания вступать в брак и заводить детей. Поэтому когда мы ставим себе достаточно амбициозные демографические задачи, формируем положительный образ многодетной семьи, то мы на сегодняшний день находимся в большом отрыве от существующих среди школьников реалий. Думаю, что надо вводить соответствующий предмет, возвращаться к романтизации и образовательной деятельности с детьми в области семьи. Ребенок должен понимать, зачем ему нужна семья, как она поможет ему в жизни. За последние 30 мы этот образ сильно разрушили.



Был указ президента "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", где семейное воспитание является неотъемлемой частью всего процесса воспитания. И мы уже сейчас раскрываем эту тему во многих методиках по всем уровням образования. Мы поддерживаем такой курс, он должен появится, стать предметом обучения. Но пройдет еще какое время до того, как он будет сформирован, как появится его окончательное название.



Наталья Агре Директор Института изучения детства, семьи и воспитания