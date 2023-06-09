Эксперт рассказала о важности изучения семейных ценностей в школах
Директор Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре в разговоре с Рамблером высказалась о введении в школах предмета, который формировал бы у учащихся положительный образ семьи и прививал им традиционные семейные ценности.
Ранее заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко заявил о необходимости вернуть "Домострой" в систему образования. По мнению парламентария, руководство по быту и семейной жизни должно стать предметом в школе, чтобы дети учились строить "крепкие и счастливые семьи". Вместе с тем председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат КПРФ Нина Останина отмечала, что в 20 регионах страны уже введены уроки семьеведения, и работа в этом направлении продолжается, поэтому "больше придумывать ничего не надо".
Сейчас объективно очень нужно в том или ином виде ввести в школах предмет, связанный с тем, как учить детей быть семьей. По поводу его названия еще нужно будет подумать, но с точки зрения содержания он нужен. Проведя мониторинг ценностных ориентиров, мы увидели, что, к сожалению, ни у многих мальчиков, ни у многих девочек нет желания вступать в брак и заводить детей. Поэтому когда мы ставим себе достаточно амбициозные демографические задачи, формируем положительный образ многодетной семьи, то мы на сегодняшний день находимся в большом отрыве от существующих среди школьников реалий. Думаю, что надо вводить соответствующий предмет, возвращаться к романтизации и образовательной деятельности с детьми в области семьи. Ребенок должен понимать, зачем ему нужна семья, как она поможет ему в жизни. За последние 30 мы этот образ сильно разрушили.
Был указ президента "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", где семейное воспитание является неотъемлемой частью всего процесса воспитания. И мы уже сейчас раскрываем эту тему во многих методиках по всем уровням образования. Мы поддерживаем такой курс, он должен появится, стать предметом обучения. Но пройдет еще какое время до того, как он будет сформирован, как появится его окончательное название.
Наталья АгреДиректор Института изучения детства, семьи и воспитания
Формировать положительный образ семьи необходимо не только у учеников старших классов, специалисты разрабатывают соответствующие методики и для дошкольных учреждений, отметила Агре.
"Детишек надо готовить с самого маленького возраста, чтобы семья была для них тем, чего они хотят в своей жизни. Чтобы они хотели вступить в брак, завести детей, выстроить дом, в котором будет счастье и детский смех", — сказала она.
Продвигать традиционные семейные ценности необходимо не только в учебных заведениях, но и в медиапространстве, добавила эксперт.
"Хотелось бы, чтобы появлялись мультфильмы, литература, кино и передачи, которые формировали бы положительный образ семьи среди детей. Потому что сегодня получается так, что те акценты, которые мы расставляем в школе, не соотносятся с тем, что видят ребята в медиапространстве. И я даже не говорю про интернет, я говорю про федеральные телеканалы, про федеральные радиостанции, про современную музыку и так далее. В этом вопросе нам всем нужно объединиться", — отметила Агре.
В ряде российских регионов уже существуют собственные программы, связанные с продвижением среди школьников традиционных семейных ценностей, рассказала она.
"Такая программа есть, например, в Самарской области, и она работает уже достаточно продолжительное время, ее высоко оценивают на региональном уровне. Аналогичная программа есть в Татарстане... Мы сейчас переходим инвариантную составляющую как в программах воспитания, так и в федеральных образовательных программах. Да, существует определенная региональная и культурная специфика, но в целом посылы должны быть плюс-минус одними и теми же. Определенные методики преподавания уже были апробированы, и этот опыт нужно учитывать в дальнейшем", — заключила Агре.
Ранее сообщалось, что в российские школы в 2024 году вернут уроки черчения.
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