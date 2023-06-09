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Актер Алексей Миранов из клипа Филиппа Киркорова умер в Москве

В Москве скончался актер театра Алексей Миранов. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

Актер Алексей Миранов из клипа Филиппа Киркорова умер в Москве
© Вечерняя Москва

— Алексей Вячеславович скончался 8 июня в Москве. О смерти сообщил его сын, — рассказал источник.

Алексей Миранов страдал карликовостью, или дварфизмом. Служил в Театре наций, сыграл в спектакле «Сказка про последнего ангела» по произведениям Романа Михайлова. Также Миранов успел сняться в клипе Филиппа Киркорова на песню «Диско-партизаны», передает агентство.

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