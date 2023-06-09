ФССП впервые возбудила дело о взыскании в автоматическом режиме
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала реализацию пилотного проекта автоматического возбуждения исполнительных производств в отношении должников. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет ТАСС.
«Впервые в автоматическом режиме без участия должностного лица службы возбуждено исполнительное производство на базе пилотного отделения судебных приставов УФССП России по Рязанской области», - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что это было сделано в рамках работы по реализации закона, «позволяющего в автоматическом режиме выносить процессуальные документы в тех случаях, где возможно безусловное принятие таких решений».
Ожидается, что в автоматическом режиме будут выноситься процессуальные документы об окончании, прекращении и приостановлении исполнительных производств, а также о взыскании сбора и отмене ограничений для должников. Это позволит оптимизировать работу приставов.
Ранее пресс-секретарь управления ФССП по Саратовской области Валентина Третьяк рассказала, что региональные приставы арестовали автомобиль, за которым накопилось 89 миллионов рублей неоплаченных штрафов. Чтобы наложить на машину арест, сотрудникам ГИБДД пришлось использовать программный комплекса «Паутина», который помог вычислить маршрут передвижения должника. Автомобиль был отправлен на спецстоянку.