ФССП впервые возбудила дело о взыскании в автоматическом режиме

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала реализацию пилотного проекта автоматического возбуждения исполнительных производств в отношении должников. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет ТАСС.

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«Впервые в автоматическом режиме без участия должностного лица службы возбуждено исполнительное производство на базе пилотного отделения судебных приставов УФССП России по Рязанской области», - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что это было сделано в рамках работы по реализации закона, «позволяющего в автоматическом режиме выносить процессуальные документы в тех случаях, где возможно безусловное принятие таких решений».

Ожидается, что в автоматическом режиме будут выноситься процессуальные документы об окончании, прекращении и приостановлении исполнительных производств, а также о взыскании сбора и отмене ограничений для должников. Это позволит оптимизировать работу приставов.