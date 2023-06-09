$82.09+0.6388.04+0.87

Россияне стали скупать системы видеонаблюдения

По данным МТС, в мае произошел резкий рост продаж систем видеонаблюдения и датчиков движения. Об этом пишет «Российская газета».

Россияне стали скупать системы видеонаблюдения
© globallookpress.com

Продажи таких устройств увеличились в 2,5 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Средняя цена на устройства также снизилась на 15%. Кроме того, на рынке появился широкий выбор таких устройств, например, беспроводные модели, работающие без подзарядки до полугода и камеры с искусственным интеллектом.

Бренд Xiaomi остается самым популярным у покупателей, занимая около 80% продаж всех камер видеонаблюдения. Далее следуют TP-Link и SLS. При этом четверть всех покупок приходится на Москву и область.

Аналитики связывают такой интерес с желанием россиян обезопасить свое имущество в период летних отпусков. Также одной из причин стала доступность таких покупок.

В конце прошлого года крупнейшие магазины электроники также сообщали о значительном увеличении продаж систем обеспечения безопасности. Россия занимает второе место в мире по темпам прироста числа камер видеонаблюдения, их число выросло до 15,2 млн. В 2023 году планируется начать массовое производство IP-камер видеонаблюдения под руководством Минцифры.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители