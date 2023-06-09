Россияне стали скупать системы видеонаблюдения

По данным МТС, в мае произошел резкий рост продаж систем видеонаблюдения и датчиков движения. Об этом пишет «Российская газета».

Продажи таких устройств увеличились в 2,5 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Средняя цена на устройства также снизилась на 15%. Кроме того, на рынке появился широкий выбор таких устройств, например, беспроводные модели, работающие без подзарядки до полугода и камеры с искусственным интеллектом.

Бренд Xiaomi остается самым популярным у покупателей, занимая около 80% продаж всех камер видеонаблюдения. Далее следуют TP-Link и SLS. При этом четверть всех покупок приходится на Москву и область.

Аналитики связывают такой интерес с желанием россиян обезопасить свое имущество в период летних отпусков. Также одной из причин стала доступность таких покупок.