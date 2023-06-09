Как ездить на электросамокате в 2023 году

Количество электросамокатов на улицах увеличивается, вместе с этим возрастает и количество ДТП. Теперь в ПДД появились четкие нормы для всех, кто ездит на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). URA.RU собрало все правила, которые относятся к езде на СИМ в 2023 году.