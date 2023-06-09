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Как ездить на электросамокате в 2023 году

Количество электросамокатов на улицах увеличивается, вместе с этим возрастает и количество ДТП. Теперь в ПДД появились четкие нормы для всех, кто ездит на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). URA.RU собрало все правила, которые относятся к езде на СИМ в 2023 году.

Как ездить на электросамокате в 2023 году
© РИА Новости

В марте 2022 года электросамокаты были приравнены к транспортным средствам. Российские парламентарии считают, что пользователи СИМ должны нести ответственность за причинение тяжкого вреда пешеходам, включая уголовную ответственность, передают «Дни.ру». Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов считает, что новые ПДД для средств индивидуальной мобильности, вступившие в силу с 1 марта 2023 года, не защищают интересы пешеходов, сообщает РАПСИ.

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