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В России предсказали появление «молодых богатых» на фоне спецоперации

Одним из последствий начала боевых действий на Украине может стать появление новой социальной группы в России. Так называемые «молодые богатые» выделятся из категории военнослужащих, которые получают крупные выплаты от государства, Дмитрий Белоусов в разговоре с РБК.

Военные в зоне проведения специальной военной операции получают как минимум в три раза больше, чем средняя зарплата по стране, и выплаты этой категории граждан уже сформировали дополнительный спрос.

«Дальше процесс, очевидно, будет лишь нарастать», — утверждает Белоусов.

Экономист полагает, что за счет военных «возникает новый ресурс для инвестирования внутри страны». Сейчас на рынок приходят люди, у которых есть деньги и которые готовы к большему риску, чем пенсионеры — на сегодняшний день пенсионные деньги и средства финансистов формируют основные «длинные» инвестиции в экономику России.

В новых условиях Белоусов предлагает создать новые финансовые инструменты для инвестиций в перспективные и развивающиеся отрасли, среди которых космические технологии или производство беспилотников. В пресс-службе Минпромторга положительно оценили идею эксперта.

Однако другие специалисты считают, что инициатива не сможет решить проблему недофинансирования данных отраслей. Кроме того, участники боевых действий вряд ли начнут массово инвестировать — свой разовый доход они скорее потратят на бытовые нужды, отмечает директор Института народнохозяйственного программирования РАН Александр Широв.

Стало известно о начале контрнаступления Украины

По майским данным Минобороны, минимальная зарплата военных-контрактников в зоне боевых действий на Украине полагается единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей.

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