Следующая рабочая неделя для россиян будет четырехдневной

Предстоящая рабочая неделя будет короткой из-за празднования Дня России. Об этом в пятницу, 9 июня, напомнил руководитель юридической практики сервиса Superjob Александр Южалин.

— Наличие дополнительного выходного дня никак не скажется на заработной плате работников, получающих оклад. Также июнь является одним из самых выгодных месяцев в году для отпуска, поэтому можно смело планировать и не бояться особых финансовых потерь, — пояснил он.

При этом если сотрудник будет работать 12 июня, то в этот день работа должна быть оплачена в повышенном размере, передает ТАСС.

Праздник выпадает на понедельник, поэтому россияне будут отдыхать с субботы, 10 июня, по 12 июня включительно. При этом рабочая неделя начнется со вторника, 13 июня.

В День России в столице запланировали более 100 мероприятий. Так, в музее-заповеднике «Коломенское» состоится ежегодный музыкальный фестиваль «Россия», а в парке «Зарядье» стартует киномарафон «Они сражались за Родину» от «Москино».