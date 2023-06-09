Военное положение и разные уровни реагирования: что нужно знать

В регионах, где объявлено военное положение, можно будет проводить выборы, а граждан — принудительно отселять на безопасные территории. Такие поправки в Федеральный закон «О военном положении» вступают в силу 9 июня. «Парламентская газета» вчиталась в документ.

Выборы — с одобрения ФСБ

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Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал в конце мая этого года. Самое главное новшество — возможность проводить выборы в органы государственной власти и местного самоуправления и референдумы на территориях с военным положением. Действовавшее прежде законодательство это прямо запрещало. Новое же — разрешает при условии, что процедуру одобрят ФСБ и Минобороны после консультаций с Центральной избирательной комиссией.

Кроме того, поправки:

- Наделяют федеральные органы исполнительной власти правом и полномочиями по принудительному переселению граждан с территории, на которой действует военное положение, в безопасные зоны. Как именно эта процедура будет проводиться, в законе не сказано — судя по всему, ее опишут в отдельном подзаконном акте;

- Запрещают появление жителей на улицах и в общественных местах в определенное время суток;

- Разрешают местным органам власти и военного управления проверять у жителей территории с военным положением документы, досматривать вещи, дома и квартиры, а также обследовать и задерживать транспортные средства. Если человек нарушит новые запреты и ограничения, его также могут задержать на срок до 30 суток.

В самих новых регионах поправки приняли положительно — особенно в той их части, где идет речь про выборы. Как рассказал «Парламентской газете» сенатор от Херсонской области Константин Басюк, они позволят оперативно и эффективно решить сразу множество насущных проблем: «Перед нами сейчас стоит важнейшая задача максимально быстро интегрировать регионы в российское законодательство, чтобы люди жили по российским законам и стандартам и могли рассчитывать на всю положенную им помощь и поддержку. И, конечно, возможность формировать собственные законодательные собрания станет тут серьезным подспорьем».

От комендантского часа до изъятия транспорта

Напомним, военным положением называется особый правовой режим, который решением президента устанавливается на разных территориях, как правило, в военное время. Оно вводится, чтобы наделить федеральные и местные власти большими, нежели обычно, полномочиями и позволить всей государственной машине быстрее реагировать на экстремальные ситуации.

Все понятия и процессы, связанные с военным положением, перечислены в одноименном федеральном законе. Так, местные власти при особом правовом режиме могут:

- усиливать охрану важных объектов — государственных и социальных, от которых зависит жизнь населения: больниц, транспортных узлов, станций связи и так далее. Кроме того, могут усиливать охрану общественного порядка, а сами объекты и их персонал переводить на особые режимы работы;

- приостанавливать или вовсе закрывать въезд посторонних на территорию, где введено военное положение, а также устраивать проверки на дорогах — в том числе с привлечением армии;

- выставлять на магистральных дорогах дополнительные посты, осматривать транспорт и проверять у въезжающих документы. В случае необходимости ко всем указанным мероприятиям может привлекаться армия;

- привлекать граждан к ликвидации последствий экстремальных ситуаций: обстрелов, повреждений важных инфраструктурных объектов и так далее;

- вводить комендантский час и разрешить правоохранительным органам проверку документов у местных жителей, осмотры и обыски вещей и жилья;

- запрещать продавать алкоголь, оружие и боеприпасы, ограничивать проведение собраний, митингов и забастовок, вводить военную цензуру с контролем над интернетом и телефонными переговорами и так далее;

- изымать у граждан личное имущество в военных целях.

Уровни реагирования: меньше полномочий и ограничений