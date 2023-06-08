Россия передала Венгрии украинских военнопленных закарпатского происхождения

Закарпатская область Украины граничит со Словакией, Венгрией и Румынией. По данным переписи 2022 года, в области проживает более 127 тысяч венгров (свыше восьми процентов от населения региона). В начале января глава МИД Венгрии Петр Сийярто говорил, что в украинскую армию призывают венгров, проживающих в Закарпатской области.