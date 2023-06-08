СМИ рассказали, что делать при нападении акулы

8 июня турист из России погиб при нападении акулы в Египте. В связи с этим издание «78» поделилось советами о том, что делать в случае нападения акулы.

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Хотя статистически шанс стать жертвой нападения акулы крайне мал, он всё же не равен нулю – об этом всегда стоит помнить, если вы заходите в места обитания морских хищников. Избежать встречи с акулой – лучшее, что вы можете сделать, чтобы обезопасить себя. Для этого не уплывайте далеко от берега и не отделяйтесь от основной массы людей, старайтесь не плавать после захода солнца (акулы наиболее активны в это время суток), а также не входите в воду в тех местах, где сбрасывается мусор и отходы жизнедеятельности. Кроме того, ни в коем случае нельзя заходить в воду с ранами и кровотечением – акулы знамениты своей способностью почувствовать кровь в воде на огромном расстоянии. Также не следует плавать в яркой одежде или с блестящими предметами, так как акулы могут перепутать их с рыбьей чешуёй.

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Для максимальной безопасности можно приобрести специальный отпугиватель акул. Такие средства не гарантируют 100% эффективности, но повышают шансы избежать встречи с высшим морским хищником. В том случае, если вы всё же увидели в воде акулу, немедленно выходите из воды, стараясь не совершать резких движений.

Если же избежать нападения не удалось, у вас всё ещё остаются шансы отбиться. Прежде всего, старайтесь не паниковать и сохранять самообладание. Не совершайте резких движений, кроме тех случаев, когда вы вынуждены физически отбиваться от хищника – резкие движения и взмахи конечностями могут дополнительно спровоцировать акулу. Не пытайтесь притвориться мёртвым – эта уловка не сработает с акулой, и вы просто потеряете драгоценное время. Наконец, если акула находится в непосредственной близости и готовится к нападению – постарайтесь как можно сильнее ударить её в глаза, либо в жабры или кончик морды. Эти места являются наиболее чувствительными, и после такого удара хищница может отступить. Если же поразить уязвимые точки не вышло – продолжайте отбиваться всеми доступными подручными средствами. Известно множество случаев, когда акулы прекращали атаку, встречая яростное сопротивление от своей добычи.