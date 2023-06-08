В России прошли рейды по выявлению незаконной продажи вейпов

Активисты "Молодой гвардии Единой России" с 3 по 7 июня в 42 регионах России провели мониторинг по исполнению Федерального закона от 28.04.2023 N178-ФЗ в части запрета вейпов. Об этом сообщает пресс-служба организации. Отмечается, что мероприятие прошло по инициативе комитета Госдумы РФ по молодежной политике. Председатель комитета Артем Метелев также принял участие в проверке. Он провел рейды в Самаре. "В рейдах по всей стране приняли участие более 700 молодогвардейцев. Всего было проверено 412 точек, больше всего было проверено в Пензенской (52 точки) и Оренбургской областях (40 точек). По всей стране в ходе мониторинга было выявлено 170 нарушений, из них: выкладка и демонстрация вейпов на витринах выявлено в 42% проверенных точках, размещение плакатов и рекламы вейпов – в 26%, продажа несовершеннолетним – около 7%", - говорится в сообщении. В Алтайском крае активисты Барнаульского городского местного отделения "Молодой гвардии Единой России" в ходе рейда зафиксировали следующие нарушения: присутствующая реклама в общественных местах, отсутствие специальных боксов, неправильная выкладка товара. В Ростовской области активисты реготделения обошли свыше десятка вейпшопов и оповестили продавцов о том, какие последствия могут наступить при несоблюдении нового законодательства, а также проверил точки на наличие нарушений правил продажи. В свою очередь, в Республике Башкортостан молодогвардейцы посетили пять точек продажи никотинсодержащей продукции. По итогам рейда только в одном заведении было выявлено нарушение - продажа вейпа несовершеннолетнему. Для фиксации правонарушения были вызваны сотрудники полиции, которые составили протокол об административном правонарушении. Кроме того, в Свердловской области в ходе рейда молодогвардейцы также выявили несколько точек, где несовершеннолетним продавали электронные сигареты и испарители. Вся информация была передана в компетентные органы. В Республике Татарстан по итогам мониторинга из 50 магазинов в менее 30% магазинов правила о демонстрации вейпов на витринах были не нарушены.