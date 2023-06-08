Члены семей погибших из-за ЧС на Каховской ГЭС получат по миллиону рублей

Семьи погибших в результате чрезвычайной ситуации в Херсонской области, которая вызвана разрушением Каховской ГЭС, получат по миллиону рублей. Об этом заявил в Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Ранее глава Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что после разрушения ГЭС погибли пять человек.

По словам Сальдо, членам семей погибших в результате чрезвычайной ситуации направят по 1 миллиону рублей, гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью, с учетом степени тяжести вреда здоровью из расчета степени тяжести вреда, - от 200 тысяч рублей до 400 тысяч рублей на человека.

Врио губернатора региона указал на то, что дал поручение в кратчайшие сроки единовременно направить компенсации людям из подтопленных населенных пунктов.

Он отметил, что списки на выплаты уже формируются. В бюджете области предусмотрели финансовые средства на социальные выплаты в связи с понесенным материальным ущербом, добавил Сальдо.

«Оказание гражданам единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека; оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости - от 50 тысяч рублей (частичная утрата) до 100 тысяч рублей (полная утрата) на человека», - указал он.