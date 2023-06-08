$82.09+0.6388.04+0.87

Анонсированы выплаты пострадавшим после разрушении Каховской ГЭС

Семьи погибших в результате чрезвычайной ситуации в Херсонской области, которая вызвана разрушением Каховской ГЭС, получат по миллиону рублей. Об этом заявил в Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Члены семей погибших из-за ЧС на Каховской ГЭС получат по миллиону рублей
© РИА Новости

Ранее глава Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что после разрушения ГЭС погибли пять человек.

По словам Сальдо, членам семей погибших в результате чрезвычайной ситуации направят по 1 миллиону рублей, гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью, с учетом степени тяжести вреда здоровью из расчета степени тяжести вреда, - от 200 тысяч рублей до 400 тысяч рублей на человека.

Врио губернатора региона указал на то, что дал поручение в кратчайшие сроки единовременно направить компенсации людям из подтопленных населенных пунктов.

Он отметил, что списки на выплаты уже формируются. В бюджете области предусмотрели финансовые средства на социальные выплаты в связи с понесенным материальным ущербом, добавил Сальдо.

«Оказание гражданам единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека; оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости - от 50 тысяч рублей (частичная утрата) до 100 тысяч рублей (полная утрата) на человека», - указал он.

Напомним, что в ночь на 6 июня украинские военные нанесли ракетный удар по дамбе КГЭС. Это привело к неконтролируемому сливу воды, затоплению большого количества населенных пунктов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители