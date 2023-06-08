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Рособрнадзор: ЕГЭ по обществознанию прошел штатно

В четверг, 8 июня, прошел Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обществознанию, сбоев не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Рособрнадзор: ЕГЭ по обществознанию прошел штатно
© РИА Новости

«Единый государственный экзамен по обществознанию в основной срок 8 июня прошел в штатном режиме. На участие в экзамене в этот день было зарегистрировано более 297 тыс. человек, из них более 292 тыс. - выпускники текущего года», - говорится в сообщении.

Свои результаты участники узнают не позднее 23 июня.

Основной период ЕГЭ стартовал 26 мая.

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