ВЦИОМ: большинство россиян знают о Дне России

Большинство россиян (70%) знают, что 12 июня в нашей стране отмечается День России, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Осведомленность граждан об этом празднике росла с начала замеров в 2006 году (62%) до 2021 года (73%).

Также 17% респондентов заявили, что планируют посетить праздничные и торжественные мероприятия 12 июня.

Около 25% опрошенных заявили, что будут работать в этот день, домашними делами намерены заниматься 22% респондентов, еще 20% посвятят себя работе на дачном участке.

Во ВЦИОМ также рассказали, что каждый второй россиянин дал ответ на вопрос, какие значимые достижения и успехи произошли в стране за последние 10-15 лет. Россияне говорили о воссоединении с Крымом и другими новыми регионами (11%), благоустройстве городов, развитии инфраструктуры, строительстве и ремонте дорог (9%).

Часть опрошенных отметила развитие промышленности, производства и сельского хозяйства, в том числе космической отрасли (8%), развитие экономики, предпринимательства, успехи импортозамещения (8%), столько же указали на социальную политику, поддержку материнства и детства (8%).