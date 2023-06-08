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Члены семей погибших из-за ЧС на Каховской ГЭС получат по миллиону рублей

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в Telegram-канале, что поручил правительству региона выработать порядок выплаты компенсаций для членов семей погибших из-за разрушения Каховской ГЭС, они получат по миллиону рублей.

Члены семей погибших из-за ЧС на Каховской ГЭС получат по миллиону рублей
© РИА Новости

По словам Сальдо, сейчас формируются списки на выплаты.

"Выплата единовременного пособия: членам семей погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, в размере 1 млн. рублей; гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью, с учетом степени тяжести вреда здоровью из расчета степени тяжести вреда - от 200 тыс. рублей до 400 тыс. рублей на человека", - написал врио главы региона.

Ранее мэр Новой Каховки заявил, что в результате разрушения Каховской ГЭС появились первые погибшие. Жертвами ЧП стали пять из семи пастухов, находившихся на островах на Днепре во время катастрофы. Оставшихся двух человек пытаются эвакуировать, однако спасательной операции мешают постоянные обстрелы и продолжающийся сброс воды. Власти Херсонской области сообщили, что после разрушения плотины и затопления населенных пунктов к медикам обратился 41 человек — у них в основном диагностируют переохлаждение и обострение сердечных болезней.

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