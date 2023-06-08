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Ульяновцев напугала ростовая кукла Чебурашки на детском празднике

В поселке Новая Майна Ульяновской области прошел праздник для первоклассников, на который пришла ростовая кукла Чебурашки. Куклу, которую некоторые местные жители сочли пугающей, показали в местном паблике "Подслушано".

Россиян напугала ростовая кукла Чебурашки на детском празднике
© Подслушано Ульяновск/VK

"Лучше не спрашивайте что случилось с крокодилом Геной. Вам не понравится эта история", - пишут некоторые комментаторы.

Других ульяновцев кукла не так напугала - они похвалили ее авторов за творческий подход.

"А я думаю, что люди молодцы, хотя бы своими силами сшили костюм. Если денег не оказалось на покупку. Все равно хорошо постарались", - делится мнением подписчица паблика.

Возросшая популярность Чебурашки связана с выходом в 2023 году фильма "Чебурашка", ставшего самым кассовым в истории отечественного кино.

Ранее сообщалось, что артисты "Театра пародий ростовых кукол" из Выборга получили протоколы после выступления в Юрьев-Польском районном центре культуры и досуга во Владимирской области. Как сообщали очевидцы, артисты в ростовых костюмах крокодилы Гены и Чебурашки, Зайца и Волка демонстрировали признаки опьянения.

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