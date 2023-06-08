Подсчитана примерная стоимость восстановления Каховской ГЭС

Восстановление Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) может обойтись в 50-100 миллиардов рублей. Примерную стоимость ремонта объекта подсчитал профессор департамента отраслевых рынков Финансового университета Иван Петров, передает «Российская газета».

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По словам эксперта, на полное восстановление плотины уйдет не менее трех лет. Он отметил, что экономический ущерб нужно оценивать с точки зрения потери самой ГЭС, которая несколько месяцев не генерирует электроэнергию и используется в качестве водохранилища в каскаде днепровских гидроэлектростанций для регулирования стока воды.

«Говоря о затратах на восстановление, надо понимать степень разрушения плотины, длина которой более 400 метров. Проблема в том, что находящиеся выше по течению гидроузлы могут непредсказуемо увеличивать сброс воды для препятствования восстановительным работам», — рассказал Петров.

Специалист подчеркнул, что при оценке ГЭС с точки зрения нового строительства стоит ориентироваться на величину установленной мощности объекта и объема капитальных затрат на киловатт мощности. Номинальная мощность гидроэлектростанции составляет 335 мегаватт. Также следует учесть состояние территорий ниже по течению, на которых полностью уничтожены сельскохозяйственные угодья, затоплены промышленные и гражданские объекты.

Петров добавил, что выше по течению наблюдается другая проблема — обмеление и значительное падение уровня воды. Это приведет к нарушению водоснабжения, ущербу сельскому хозяйству и ускоренному опустыниванию.

«Практически на всей этой территории придется перестраивать систему водоснабжения», — заключил эксперт.